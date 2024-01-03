森保監督が子どもたちに掛けた言葉とはサッカー日本代表の森保一監督が子どもたちに取った行動が話題を集めている。1日の国際親善試合でタイ代表に5-0で快勝。その前のトレーニング時などの動画を日本サッカー協会が公開した。指揮官が笑顔で「代表で待ってるよ」と子どもたちに声を掛け、ファンから「言われた子どもたちも嬉しいだろうな」と感激した様子の声が上がった。未来の日本代表たちと交流した。千葉で練習した日本代
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