北九州市門司区の路上で、無職山本美智恵さん（55）が負傷し、死亡した事件で、福岡県警は3日、山本さんの兄で、県警田川署で交番に勤務する警部補の広瀬守隆容疑者（57）=同県直方市感田=を傷害致死容疑で逮捕し、発表した。「思い出せない」と否認しているという。県警監察官室によると、広瀬容疑者は先月31日午後9時半ごろ、北九州市門司区東本町1丁目の実家などで、山本さんの顔面を拳で複数回殴り、死なせた疑い。死因は
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