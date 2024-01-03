東京都大田区の羽田空港で2日、日本航空（JAL）と海上保安庁の航空機が衝突して炎上し、計20人が死傷した事故で、国の運輸安全委員会の藤原琢也・航空事故調査官が3日昼、報道各社の取材に対し、海保機からフライトレコーダーなどを回収したと明らかにした。【動画】日航機が炎上するさなかの機内の様子＝乗客の家族提供藤原調査官によると、海保機から見つかったのは、操縦席の音声などを記録した「ボイスレコーダー」と飛行