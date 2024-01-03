三が日最終日のきょう、年末年始を故郷などで過ごした人の上りのピークを迎えました。事故の影響で、羽田空港を発着する多くの便の欠航が決まっていて、乗り換えや払い戻しに訪れた人で混雑しています。福岡に帰る客「福岡から家族で来ていたんですけど、変更した飛行機がまた欠航になったので、結局『並んでまた変更手続きをしてください』と。ちょっと帰れるか分からない」島根に帰る客「きのうの最終便で出雲へ帰る予定だった。