◇第100回東京箱根間往復大学駅伝競走(2024年1月2日往路・3日復路)第100回大会箱根駅伝は、8区で山梨学院大学が繰り上げでスタートしました。復路は、先頭走者から20分遅れたチームが、前走者が到着する前に次の走者がスタートします。山梨学院大は戸塚中継所の目前まで母校のタスキを運びましたが、無情にも目の前で先頭の通過から20分が経過。9秒に間に合わず戸塚中継所で繰り上げスタートとなりました。今大会は、青山学院大が