焼け焦げた日航機＝3日午前8時11分、羽田空港（共同通信社ヘリから）黒く焦げ、原形をとどめないほど損傷した機体が滑走路脇に残されていた。日航機と海上保安庁の航空機が衝突、炎上した事故から一夜明けた3日の羽田空港。「もし自分が乗っていたら…」。現場を見た利用客らは不安げな表情を浮かべ、乗客に死者が出なかったことに驚きの声を上げた。年始の混雑の中、出発ロビーでは欠航便の払い戻しや振り替えのため長い列がで