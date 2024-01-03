元日に最大震度7の地震が発生した石川県では被害状況が徐々に明らかになり、3日午前8時時点で62人の死亡が確認されています。地震の影響で大規模な火災が発生していた輪島朝市通り近くの輪島市河井町では、住宅などおよそ200棟、概算で4000平方メートルが全焼したということです。県や各自治体によりますと、輪島市、七尾市、珠洲市など能登地区の市や町で、あわせて62人の死亡が確認されています。また、家屋の倒壊はこれまでに確