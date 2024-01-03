◇第100回東京箱根間往復大学駅伝復路 （2024年1月3日神奈川・箱根町〜東京・大手町5区間109・6キロ ）第100回東京箱根間往復大学駅伝の復路は3日、神奈川・箱根町から東京・大手町までの5区間、109・6キロで行われている。アニメ「ドラゴンボール」に登場するフリーザに扮して沿道で応援している一行「フリーザ軍団」が今年も7区・二宮の沿道に登場。1人は星の事情で参加できなかったが、第100回メモリアルの今大会、