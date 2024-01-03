上場企業の今冬のボーナスが80万円超と過去最高を記録する一方、帝国データバンクによれば、前年比でボーナスが増えた企業は24.1％にとどまった。コロナ明けで広がる賞与格差のリアルな実情を追った。◆増収増益でも事業拡大で役職ナシは9万円減【小売】まいばすけっと和田久幸さん（仮名・41歳・既婚）営業販売／月収27万円・入社5年昨冬のボーナス56万円⇒今冬のボーナスは…47万円※あくまで個人の実例です。＝＝＝＝＝ボーナス
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「息子挟まれた」地震でデマ投稿
- 2. 炎上 管制官の指示聞き間違いか
- 3. 能登地震は「報い」中国アナ停職
- 4. 助からないと…恐怖の脱出劇語る
- 5. 日本航空 復唱した後に着陸操作
- 6. 原晋氏 16校一斉スタートに苦笑
- 7. JAL機事故で臨時バス派遣…賛辞
- 8. JAL会見「着陸許可出ていた」
- 9. 紅白視聴率の下落に関係者落胆か
- 10. 乗客全員脱出は「奇跡」米驚き
- 1. 「息子挟まれた」地震でデマ投稿
- 2. 炎上 管制官の指示聞き間違いか
- 3. 助からないと…恐怖の脱出劇語る
- 4. 日本航空 復唱した後に着陸操作
- 5. JAL機事故で臨時バス派遣…賛辞
- 6. JAL会見「着陸許可出ていた」
- 7. 羽田の事故 破られた国際ルール
- 8. 福井・杉本知事、石川県支援の意向表明…
- 9. 「前代未聞」海保関係者は絶句
- 10. 日航機炎上「みんなパニック」
- 1. 最強開運日? 元日大地震で落胆も
- 2. やめるのが怖い 万引き依存女性
- 3. 地震 コンビニとスーパーの状況
- 4. 伝説のヤマンバ ブーム後の波乱
- 5. 岸田首相 死亡した海上保安庁の職員に…
- 6. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 7. 自衛隊 輪島市の要救助者3人救助
- 8. 震源断層は長さ150キロ、北海道南西沖…
- 9. 戦場カメラマンも警鐘！被害は過去最多…
- 10. 村田隆・内閣危機管理監、入院中で首相…
- 1. 能登地震は「報い」中国アナ停職
- 2. 乗客全員脱出は「奇跡」米驚き
- 3. レバノンで爆発 ハマス幹部死亡
- 4. 「1日3食」は古い? 韓国の新常識
- 5. ソウル市内に「日本語看板」急増
- 6. JAL機脱出 英「奇跡目の当たり」
- 7. 日本でK-POP公演 強行に疑問の声
- 8. 唐辛子食べた米男児 表情に爆笑
- 9. 米政府が宇宙人と会談? 極秘文書
- 10. 飛行機で妊婦に席譲るべき? 物議
- 1. 嘘だろ…年金月30万円も息子絶句
- 2. 万博延期「ほぼ100%」と識者断言
- 3. 【1/3から開催】「Amazon 初売り」から…
- 4. 電車内放送に嫌気 外国人の本音
- 5. 東芝 石川の半導体工場を停止
- 6. 「水力発電」電気料金プラン人気
- 7. 9割は殺虫剤無効 トコジラミ被害
- 8. Amazon初売り開催へ 目玉商品は?
- 9. NY株、もみ合い
- 10. 昭和ソフビ 2600万円する裏事情
- 1. Amazon製品が“初売り“対象に
- 2. Amazon初売り 日用品がお買い得
- 3. Apple初売り 非売品AirTagは先着
- 4. Amazon初売り開催中 目玉商品は?
- 5. 「8番出口」実在? 酷似の駅話題
- 6. 破損太陽光パネル 近づかないで
- 7. AirPods ProキラーのAnker史上最高傑作…
- 8. 大切な人と一緒に観たい この冬映画館…
- 9. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 10. 手取20万円 いくらの車が買える?
- 1. 原晋氏 16校一斉スタートに苦笑
- 2. 青学激走「山の神」まさかの謝罪
- 3. 地震影響 星稜危機も他校が救う
- 4. 大谷がウガンダ青年にサプライズ
- 5. 久保建英不在「ソシエダに打撃」
- 6. 【箱根駅伝7区】中大・吉居駿恭、エー…
- 7. ドラ3指名拒否 他競技成功の逸材
- 8. 箱根駅伝で2位 駒大主将「号泣」
- 9. 元西武・張誌家さん死去 43歳
- 10. 岡本の打撃向上 大谷のおかげ?
- 1. 紅白視聴率の下落に関係者落胆か
- 2. 涙出る もう中の投稿に感謝続出
- 3. 星野源が急遽生放送 SNSで大反響
- 4. 星野源のANN 急きょ生放送に変更
- 5. フェラーリ追突被害…修理代は
- 6. 紅白にToshl不在…SNSに嘆く声
- 7. 「やす子後ろ」生中継で男性接近
- 8. 安住アナが38歳元タレントと結婚
- 9. 井上真央 噂される結婚説に言及
- 10. 声優・平野綾と谷口賢志が結婚
- 1. お泊りデートで…彼氏落胆のワケ
- 2. 喧嘩しやすい2人の誕生月とは?
- 3. 妻は物足りない…不倫で求める事
- 4. 既婚者へ片思い「写真」見て絶望
- 5. 夫に無能扱いされ まさかの結末
- 6. 都内で味わえる絶品アップルパイ
- 7. 困ったな！ さりげなく距離をおきたい…
- 8. のんびりばかりでもなかった！ 田舎で…
- 9. 妊婦に配慮なし夫 助産師が激怒
- 10. 略奪婚成功も スピード離婚の訳