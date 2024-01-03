上場企業の今冬のボーナスが80万円超と過去最高を記録する一方、帝国データバンクによれば、前年比でボーナスが増えた企業は24.1％にとどまった。コロナ明けで広がる賞与格差のリアルな実情を追った。◆増収増益でも事業拡大で役職ナシは9万円減【小売】まいばすけっと和田久幸さん（仮名・41歳・既婚）営業販売／月収27万円・入社5年昨冬のボーナス56万円⇒今冬のボーナスは…47万円※あくまで個人の実例です。＝＝＝＝＝ボーナス