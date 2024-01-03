16チームが一斉スタートとなった復路6区。スタート直後の600m付近では、東京農業大学の名物応援・大根踊りが見られました。10年ぶりの本戦出場となった東京農業大学は、応援団が大根を両手に演舞。予選会でも披露された踊りは、箱根路でもひときわ注目を集めました。大根踊りで使われた大根は、応援団員が自分ら収穫したもの。大会前日の1日には、全学応援団の公式X（旧ツイッター）で収穫の様子を公開していました。注目の1年生エ