「東京に帰れる」「ありがとう」――。羽田空港で2日に起きた航空機衝突事故を受け、同空港に着陸できず茨城空港にダイバート（代替着陸）した旅客機の乗客を近くの駅まで運ぶため、臨時バスを走らせた運行会社に対し、X（ツイッター）上で称賛の声が相次いだ。【デジタル報道グループ】【写真特集】大きく破損した海保機の先頭部で捜索活動する消防隊員ら茨城空港は「陸の孤島」だけに関東鉄道のXへの投稿によると、同社グル
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