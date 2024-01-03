「妻、何度「これは牛乳やないで」と言っても牛乳と間違って牧場の大地を買ってくるんですが、どうしたら良いのでしょうか」【写真】これが見分けるポイントです！妻は牛乳を買ったつもりにも関わらず牛乳そっくりなパッケージのため、毎回乳飲料を買ってくるというやまもとさん（@yamamotofriday）の投稿に、「牛乳パックの上部にくぼみがあるかどうかで判断」など牛乳を一瞬で判別する方法を教えるコメントが複数寄せられました