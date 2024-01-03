パレスチナ自治区ガザ地区に侵攻するイスラエル軍は2日までに、戦闘の拡大で招集していた予備役兵の一部を前線から撤収させ、部隊の再編を始めた。ガザ地区全域での軍事作戦を継続しつつ、戦闘の長期化も見据えた措置とみられる。パレスチナ自治区ガザ地区に近いイスラエル南部で2024年1月1日、装甲車両のそばを歩くイスラエル軍の兵士=ロイターイスラエル南部や中部では年が明けた直後に、ガザ地区を主な拠点にするイスラム組