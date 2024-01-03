海上保安庁の航空機と衝突した日航機＝2日午後、羽田空港（搭乗客の家族提供）【ロンドン共同】羽田空港で日航機と海上保安庁の航空機が衝突した事故を受け、日航機を製造した欧州航空機大手エアバスは2日、事故調査に協力するため専門家のチームを派遣すると発表した。日本の運輸安全委員会などを支援する。発表によると、大破した日航機は2021年11月に納入した。英ロールスロイス製のエンジンを搭載していた。エアバスは、