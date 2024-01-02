石川県能登地方を震源とする地震で、県は2日、県内での死者は午後9時半現在で55人になったと発表した。地震による直接死の人数としては、2016年の熊本地震（50人）を上回った。【写真】家が…自宅前でぼうぜんとする女性市町別では、輪島市24人▽珠洲市20人▽七尾市5人▽穴水町2人▽能登町2人▽羽咋市1人▽志賀町1人。総務省消防庁によると、午後4時現在の負傷者は、新潟県19人▽富山県24人▽石川県85人▽福井県5人▽岐阜県1