羽田空港（東京都大田区）のC滑走路上で、新千歳発羽田行きの日本航空（JAL）516便が、海上保安庁の航空機と衝突した事故で、JALの青木紀将常務執行役員や沼畑康夫広報部長らが2日午後10時半過ぎから国土交通省で記者会見に応じた。【写真特集】大きく破損した海保機の先頭部で捜索活動する消防隊員ら青木氏は会見冒頭、「事故で亡くなられた方の冥福を祈り、遺族の皆様にお悔やみ申し上げる」と述べ、10秒ほど頭を下げた。5