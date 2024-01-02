「動物が絵を描いた」と聞いたら、驚く人は多いのではないでしょうか。YouTubeチャンネル「FSchleyhahn」では、絵を上手に描くゾウの姿を収めた動画が配信されており、視聴者からは驚嘆の声が続出しました。絵の具がなくなるタイミングで男性に筆を渡すゾウ注目を集めたのは「Suda−The Painting Elephant」という動画。動画の冒頭に映し出されたのは、ゾウと真っ白なキャンバス。ゾウのそばには男性の姿があります。ゾウは
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「息子挟まれた」地震でデマ投稿
- 2. 炎上 管制官の指示聞き間違いか
- 3. 能登地震は「報い」中国アナ停職
- 4. 助からないと…恐怖の脱出劇語る
- 5. 日本航空 復唱した後に着陸操作
- 6. 原晋氏 16校一斉スタートに苦笑
- 7. JAL機事故で臨時バス派遣…賛辞
- 8. JAL会見「着陸許可出ていた」
- 9. 紅白視聴率の下落に関係者落胆か
- 10. 乗客全員脱出は「奇跡」米驚き
- 1. 「息子挟まれた」地震でデマ投稿
- 2. 炎上 管制官の指示聞き間違いか
- 3. 助からないと…恐怖の脱出劇語る
- 4. 日本航空 復唱した後に着陸操作
- 5. JAL機事故で臨時バス派遣…賛辞
- 6. JAL会見「着陸許可出ていた」
- 7. 羽田の事故 破られた国際ルール
- 8. 福井・杉本知事、石川県支援の意向表明…
- 9. 「前代未聞」海保関係者は絶句
- 10. 日航機炎上「みんなパニック」
- 1. 最強開運日? 元日大地震で落胆も
- 2. やめるのが怖い 万引き依存女性
- 3. 地震 コンビニとスーパーの状況
- 4. 伝説のヤマンバ ブーム後の波乱
- 5. 岸田首相 死亡した海上保安庁の職員に…
- 6. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰…
- 7. 自衛隊 輪島市の要救助者3人救助
- 8. 震源断層は長さ150キロ、北海道南西沖…
- 9. 戦場カメラマンも警鐘！被害は過去最多…
- 10. 村田隆・内閣危機管理監、入院中で首相…
- 1. 能登地震は「報い」中国アナ停職
- 2. 乗客全員脱出は「奇跡」米驚き
- 3. レバノンで爆発 ハマス幹部死亡
- 4. 「1日3食」は古い? 韓国の新常識
- 5. ソウル市内に「日本語看板」急増
- 6. JAL機脱出 英「奇跡目の当たり」
- 7. 日本でK-POP公演 強行に疑問の声
- 8. 唐辛子食べた米男児 表情に爆笑
- 9. 米政府が宇宙人と会談? 極秘文書
- 10. 飛行機で妊婦に席譲るべき? 物議
- 1. 嘘だろ…年金月30万円も息子絶句
- 2. 万博延期「ほぼ100%」と識者断言
- 3. 【1/3から開催】「Amazon 初売り」から…
- 4. 電車内放送に嫌気 外国人の本音
- 5. 東芝 石川の半導体工場を停止
- 6. 「水力発電」電気料金プラン人気
- 7. 9割は殺虫剤無効 トコジラミ被害
- 8. Amazon初売り開催へ 目玉商品は?
- 9. NY株、もみ合い
- 10. 昭和ソフビ 2600万円する裏事情
- 1. Amazon製品が“初売り“対象に
- 2. Amazon初売り 日用品がお買い得
- 3. Apple初売り 非売品AirTagは先着
- 4. Amazon初売り開催中 目玉商品は?
- 5. 「8番出口」実在? 酷似の駅話題
- 6. 破損太陽光パネル 近づかないで
- 7. AirPods ProキラーのAnker史上最高傑作…
- 8. 大切な人と一緒に観たい この冬映画館…
- 9. 今売れてるスマートフォンTOP10
- 10. 手取20万円 いくらの車が買える?
- 1. 原晋氏 16校一斉スタートに苦笑
- 2. 青学激走「山の神」まさかの謝罪
- 3. 地震影響 星稜危機も他校が救う
- 4. 大谷がウガンダ青年にサプライズ
- 5. 久保建英不在「ソシエダに打撃」
- 6. 【箱根駅伝7区】中大・吉居駿恭、エー…
- 7. ドラ3指名拒否 他競技成功の逸材
- 8. 箱根駅伝で2位 駒大主将「号泣」
- 9. 元西武・張誌家さん死去 43歳
- 10. 岡本の打撃向上 大谷のおかげ?
- 1. 紅白視聴率の下落に関係者落胆か
- 2. 涙出る もう中の投稿に感謝続出
- 3. 星野源が急遽生放送 SNSで大反響
- 4. 星野源のANN 急きょ生放送に変更
- 5. フェラーリ追突被害…修理代は
- 6. 紅白にToshl不在…SNSに嘆く声
- 7. 「やす子後ろ」生中継で男性接近
- 8. 安住アナが38歳元タレントと結婚
- 9. 井上真央 噂される結婚説に言及
- 10. 声優・平野綾と谷口賢志が結婚
- 1. お泊りデートで…彼氏落胆のワケ
- 2. 喧嘩しやすい2人の誕生月とは?
- 3. 妻は物足りない…不倫で求める事
- 4. 既婚者へ片思い「写真」見て絶望
- 5. 夫に無能扱いされ まさかの結末
- 6. 都内で味わえる絶品アップルパイ
- 7. 困ったな！ さりげなく距離をおきたい…
- 8. のんびりばかりでもなかった！ 田舎で…
- 9. 妊婦に配慮なし夫 助産師が激怒
- 10. 略奪婚成功も スピード離婚の訳