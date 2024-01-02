「動物が絵を描いた」と聞いたら、驚く人は多いのではないでしょうか。YouTubeチャンネル「FSchleyhahn」では、絵を上手に描くゾウの姿を収めた動画が配信されており、視聴者からは驚嘆の声が続出しました。絵の具がなくなるタイミングで男性に筆を渡すゾウ注目を集めたのは「Suda−The Painting Elephant」という動画。動画の冒頭に映し出されたのは、ゾウと真っ白なキャンバス。ゾウのそばには男性の姿があります。ゾウは