羽田空港（東京都大田区）のC滑走路上で、新千歳発羽田行きの日本航空（JAL）516便が、海上保安庁の航空機と接触した事故で、国土交通省と海上保安庁は2日午後9時過ぎに記者会見を開いた。【写真特集】大きく破損した海保機の先頭部で捜索活動する消防隊員ら516便と海保機の接触の状況について、同省は「（海保機は）C―5誘導路から滑走路に入ってきた」と説明。516便については「正常に着陸していた」と述べた。また、海保