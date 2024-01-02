お正月に子どもたちがもらう「お年玉」。基本的には非課税ですが、場合によっては「贈与税」がかかる場合もあるそうです。そんな「お年玉の贈与税」について、「All About」ガイドでファイナンシャルプランナー（FP）の松浦建二が解説します。 （今回の質問）お年玉は贈与税がかかるって本当？（回答）お年玉があまりにも高額な場合や、親がまとめて渡す場合は贈与税がかかる可能性もあります。 どういうことなのか、以下で詳しく