登録者数700万人を超える人気YouTuberグループ「東海オンエア」が2日夜、グループの公式YouTubeチャンネルを更新。昨年10月25日以来、約2カ月ぶりに動画を公開した。パニック障害を発症したメンバー・しばゆー（30）も登場。グループは活動を休止（休憩）していたが、しばゆー以外の5人で3月15日に動画投稿を再開すると発表した。昨年12月に撮影された今回の動画は前日1日に公開予定だったものの、能登半島地震の影響を考慮し
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