韓国の大手芸能事務所YGエンターテインメントの株価が大きく下落した。【写真】「圧巻神ボディ」ジェニーの“インナーウェア姿”YGエンターテインメントは、1月2日のKOSDAQ市場で前取引日比6.58％下落した4万7550ウォンで終えた。これは、BLACKPINKがグループ活動はYGエンターテインメントと行うが、メンバー4人の個人活動については追加契約しなかったことによる影響と分析されている。YGエンターテインメントは12月29日、「個人