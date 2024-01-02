2024年がスタートしましたね。今回は、ltnで2023年読者から人気だった記事をご紹介するアンコール企画記事をお届け。筆者が友人から聞いた、旦那さんから無能扱いされたというエピソードについて紹介します。その後のスカッとする展開に、思わず笑ってしまいました。 家事ができない旦那さん 「私がやるしかない」 というOさん Oさんの旦那さんは、亭主関白気味です。お互いに働いているのに、Oさんにだ