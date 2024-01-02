能登半島地震の現場を2日朝、朝日新聞社機で上空から見た。街は火災で焼き尽くされ、建物は倒壊。山は崩れ、港では船が転覆し、被害の甚大さがうかがわれた。多くの山で、斜面が崩れていた=2024年1月2日午前8時32分、石川県内、朝日新聞社機から、嶋田達也撮影東京・羽田空港から北へ約300キロ。震度7を記録した能登半島西岸の石川県輪島市上空で、高度約700メートルから見ると、日本海の海面は土砂により赤茶色に濁り、港町は