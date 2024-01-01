きょう午後、石川県能登地方を震源とする地震が相次ぎ、志賀町では最大震度7を観測しました。この地震で、志賀町・能登町・珠洲市・輪島市・羽咋市・七尾市では家屋の倒壊が相次いでいます。県によりますと、震度7を観測した志賀町で家屋倒壊多数、道路陥没などの被害が出ているほか、珠洲市寺家地区では家屋の倒壊が多数、能登町で住宅倒壊、孤立も発生しています。また、消防によりますと、輪島市河井町で5階建てとみられるビル
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