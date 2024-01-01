¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/01/01¡Û2023Ç¯12·î31Æü23»þ45Ê¬¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñº£Ç¯¤â¼ã¼ê¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡ª¡ªÃ¯¤«Çä¤ì¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¤¬¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦µÌ°æ¤È¾®ÃÓ¡ÊµÌ°æÍ¥µ±¡¢¾®ÃÓ¾­Ìé¡Ë¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡Ö¤°¤ë¥Ê¥¤¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¢¡¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×Í¥¾¡¤Ï¡©º£²ó¤Ï1139ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿12ÁÈ¤¬¥Í¥¿¤òÈäÏª¡£µÌ°æ¤È¾®ÃÓ¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼