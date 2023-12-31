十分な収入や貯蓄があっても、細かい節約がやめられない！という人は少なくない。なかには、そうやってお金を貯めて本当に欲しいものだけ買う人もいる。50代の女性（年収600万円）から、「お金はあるのに貧乏性の人」にまつわる、こんなエピソードが届いた。「スーパーでは真っ先に見切り品コーナーへ走ってお買い得品を探します。というか値引きされた物しか買いたくないですね。10円でも20円でも得したと感じるのが嬉しいです」