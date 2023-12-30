◆バドミントン▽全日本総合選手権最終日（３０日、東京・武蔵野の森総合スポーツプラザ）男子シングルス決勝で、１８〜１９年世界選手権２連覇の桃田賢斗（ＮＴＴ東日本）が、渡辺航貴（ＢＩＰＲＯＧＹ）を２１―１２、１７―２１、２１―１１のフルゲームで下し、２年連続６度目の優勝を飾った。第１ゲーム、１１―１２からスマッシュがアウトの判定となったが、映像判定でインに。このポイントを含む１０連続得点で一気