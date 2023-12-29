ウクライナ最高検は２８日、南部ザポロジエ州ロボティネ近郊の前線で捕虜のウクライナ兵３人が殺害され、関与したロシア軍部隊を特定したと明らかにした。米政府系放送局「ラジオ・フリー・ヨーロッパ／ラジオ・リバティー（ＲＦＥ／ＲＬ）」が伝えた。ウクライナのメディアが、ドローンから撮影された現場の動画を２７日に報道。地面にひざまずいた３人が至近距離から銃撃される様子が収められていた。殺害への関与が特定さ