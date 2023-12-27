【AFP＝時事】ペルーの首都リマ近郊サンフアンデルリガンチョ（San Juan de Lurigancho）で25日、「タカナクイ（Takanakuy）」と呼ばれる祭りが開催された。ケチュア語で「殴り合う」という意味を持つこの祭りでは、コミュニティー内の住民同士が相手めがけて拳を振るう。サンフアンデルリガンチョで行われた祭りでは、南部クスコ（Cuzco）州チュンビビルカス（Chumbivilcas）郡の人々が参加した。この年次行事には、音楽と伝統
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