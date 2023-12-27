時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは愛知県の50代の方からのお便り。派遣の仕事が急になくなり、思い切ってラジオの番組モニターに応募してみたところ――。* * * * * * *番組モニターのバイトコロナのせいか年齢のせいか、派遣の仕事が急になくな