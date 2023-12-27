（写真：M-1グランプリ公式サイトより）大会史上最多となる8540組がエントリーしたM-1グランプリ2023。筆者もテレビ視聴していましたが、ビジネスマンのスタイリストという仕事柄「M-1漫才師たちの着こなし」に着目しました。優勝した令和ロマンのみならず、準優勝したヤーレンズの衣装についても、「自身の役割を表す」個性が反映されていましたし、何より「我々ビジネスマンが、『見られ方』を戦略的に考える」良い機会だと感じ