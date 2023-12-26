（資料写真）２６日午後０時４５分ごろ、横浜市緑区中山５丁目の市道で、同区寺山町の無職の女性（７４）が同市青葉区寺家町の会社員の男性（５６）の軽トラックにはねられた。女性は頭を打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。緑署によると、現場は住宅街の中にある直線道路。