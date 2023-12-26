◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＩＢＦ王者マーロン・タパレス（２６日、東京・有明アリーナ）世界スーパーバンタム級の４団体王座統一戦が行われ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ統一王者の井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ＆ＩＢＦ王者のマーロン・タパレス（フィリピン）を１０回ＫＯで破り、昨年のバンタム級に続く、