◆プロボクシング▽世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）４団体王座統一戦１２回戦ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＩＢＦ王者マーロン・タパレス（２６日、東京・有明アリーナ）世界スーパーバンタム級の４団体王座統一戦が行われ、ＷＢＣ＆ＷＢＯ統一王者の井上尚弥（大橋）が、ＷＢＡ＆ＩＢＦ王者のマーロン・タパレス（フィリピン）を１０回１分２秒、ＫＯで破り、昨年のバンタム級に続く、世界主要４