「ボクシング・世界スーパーバンタム級４団体王座統一戦」（２６日、有明アリーナ）ＷＢＣ・ＷＢＯ王者の井上尚弥（３０）＝大橋＝が、ＷＢＡ・ＩＢＦ王者のマーロン・タパレス（３１）＝フィリピン＝と激突。井上は勝てば、テレンス・クロフォード（米国）に次ぐ史上２人目、史上最速５年７カ月で２階級での４団体統一となる。相手のタパレスはここまで４０戦３７勝３敗１９ＫＯの左のボクサーファイター。０８年にプロとし