【4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au】オープニングショー（12月26日／横浜国際プール）本田圭佑が主催するU10サッカー全国大会「4v4 JAPAN CUP U10 2023 presented by au」が、12月26日の17時に横浜国際プールで開幕した。【映像】本田圭佑も登場したド派手オープニングショーイベントの最初を飾ったオープニングショーは、フリースタイルフットボーラーやローラーフィギュアスケーターが参加。盛大でド派手な演出にABE