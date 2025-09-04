伊豆アニマルキングダムってこんなところ静岡県東伊豆町稲取にある伊豆アニマルキングダムは、「アニキン」の愛称で親しまれているレジャーランド。広い園内は、アニマルゾーン・プレイゾーン・スポーツゾーンの3つのエリアに分かれています。今回ご紹介するのは、約70種類、660頭の動物たちが暮らしている「アニマルゾーン」。みどころの一つである「ウォーキングサファリゾーン」では、放し飼いにされた動物たちを至近距離で見る