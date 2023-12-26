JRAの23年開催最終日となる28日、武豊は中山で3鞍に騎乗する。10月29日に右大腿筋挫傷を負い、約1カ月半戦線離脱したスーパージョッキーだが、24日のG1・有馬記念で昨年のダービー馬ドウデュース（牡4＝友道）とともに鮮やかに復活。28日は大偉業に挑む。JRAの平地G1完全制覇を懸け、ホープフルSはセンチュリボンド（牡2＝庄野）とのコンビ。デビューから3戦続けてホープフルSと同じ2000メートルを使われ、未勝利、黄菊賞と