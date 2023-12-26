NHKは26日、大みそかに放送される「第74回紅白歌合戦」の曲順を発表した（アーティスト名、曲名の順で表記）。前半新しい学校のリーダーズオトナブルーJO1NEWSmile鈴木雅之め組のひとStray KidsCASE 143 -Japanese ver.-PerfumeFAKE ITすとぷりスキスキ星人天童よしみ道頓堀人情キタニタツヤ青のすみか緑黄色社会キャラクター櫻坂46Start over!純烈だってめぐり えたんだ〜NHKプラスver.〜anoちゅ、多様性
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