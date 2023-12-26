元KAT―TUNの赤西仁（39）と女優の黒木メイサ（35）が25日未明、双方のSNSで離婚を発表した。2012年の電撃結婚から約11年での決断。10年にKAT―TUNを離れ、海外での活動を本格化させた赤西。関係者によると、黒木と結婚後、ロサンゼルスにある自宅で過ごすなどしていたが、17年6月に第2子となる長男が生まれ、この約2年後の2019年にはハワイに拠点を移して一家で生活をスタートさせていた。ネイティブ並の英語力を誇り、13年