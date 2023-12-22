ニワトリを載せて走行中だった貨物車が雪道でスリップしてニワトリ３０００匹が荷台から落ちて高速道路に散乱する事故が発生した。警察や消防などによると、２１日午後１２時３４分ごろ、全羅南道咸平郡（チョルラナムド・ハムピョングン）の西海岸高速道路（ソウル方面４２キロ付近）でニワトリを載せて走行中だった８．５トン養鶏場トラックが凍結道路でスリップして中央分離帯に突っ込んだ。この事故による人命被害はなかったが
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