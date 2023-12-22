◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）王座統一戦１２回戦ＷＢＣ＆ＷＢＯ王者・井上尚弥―ＷＢＡ＆ＩＢＦ王者マーロン・タパレス（１２月２６日、東京・有明アリーナ）“モンスター”井上尚弥（３０）＝大橋＝の世紀のビッグマッチは２６日、東京・有明アリーナでゴング。プロボクシング史上２人目となる２階級４団体制覇へ、スポーツ報知では連載をスタートさせる。