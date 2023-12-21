入団発表から3時間で発売された大谷翔平の愛犬「デコイ」のTシャツドジャース入団会見で大谷翔平投手の愛犬の名前が判明したわずか3時間後……。“爆速”で販売された「デコイTシャツ」が話題となった。作成した「RotoWear」のケニー・テベロウィッツ代表は「このTシャツは既にこの四半期で最高の売上を記録しています」と明かした。「RotoWear」はメジャーリーガーのTシャツを制作している会社で、従業員はテベロウィッツさん1