昨年11月に発売された人気ゲーム『ポケットモンスター』のシリーズ完全新作「ポケットモンスター スカーレット・バイオレット」（ポケモンSV Nintendo Switch）の有料ダウンロードコンテンツ（DLC）「ポケットモンスター スカーレット・バイオレットゼロの秘宝」の新情報が発表された。【動画】ペパーたちも登場！公開された『ポケモン ゼロの秘宝』番外編の新映像『ポケモン スカーレット・バイオレット ゼロの秘宝』の「番