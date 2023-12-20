今年10月、栃木県でレンタカーから女子高校生の遺体が見つかった事件で、28歳の男が殺人などの罪で起訴されました。起訴されたのは、埼玉県熊谷市の安栖達也被告（28）です。起訴状などによりますと、安栖被告は今年10月、都内の駐車場にとめたレンタカーの中で千葉県の女子高校生（15）の首を手で絞めて殺害したうえ、遺体を車で栃木県上三川町まで運んで放置したとして、殺人と死体遺棄の罪に問われています。安栖被告は上三川町