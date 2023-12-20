ファンに非公開の厳戒態勢米大リーグ、ドジャースにフリーエージェント（FA）移籍した大谷翔平（29）が12月14日（日本時間同15日）にロサンゼルスのドジャースタジアムで入団記者会見に臨んだ。プロスポーツ史上最高額の7億ドル（約1015億円）で10年契約を結んだ二刀流をお披露目する歴史的な一日。メディアは北米以外に中南米、韓国、台湾から約300人が集結し、まさに全世界の注目の的と言っても過言ではなかった。【写真】「え