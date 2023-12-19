ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが、１６日放送の日本テレビ系「ＡＮＯＴＨＥＲＳＫＹ」（金曜・後１１時）に出演した。ロックの聖地である英ロンドンを訪れ、ミュージシャン人生を回顧した。１９歳で音楽人生をスタートさせ、２５歳の時に氷室京介に才能を見出されて念願のメジャーデビュー。しかしわずか３年でレコード会社と契約解除になり、当時について「ポジティブに言えばフリーで