広島県三原市の国道２号のバイパスで大型トラック同士が正面衝突し、４０代の運転手の男性が死亡しました。 事故直後からバイパスの一部の区間で交通規制が続いています。 １９日午前９時ごろ三原市奥野山町の国道２号バイパスの木原道路・内畠トンネル内で上りを 走行中の大型トラックが下りを走る大型トラックと正面衝突しました。 この事故で上りを走行中だった４３歳の男性運転手が死亡し、下りを走っていた４７歳の男性運