TBSの安住紳一郎アナ（50歳）が、12月19日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。宇賀神メグアナ（27歳）への嫉妬を露わにした。番組の中で安住アナが、大谷翔平選手の背番号について、宇賀神アナと“何番になるか”予想していたと話し、宇賀神アナが17番を予想して見事当てたという。だが、この結果、杉山真也アナが“ご褒美”として宇賀神アナにケーキをご馳走し、2人の喜ぶ2ショット写真が安住アナに送られてきた
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