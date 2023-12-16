１００円均一ショップで菓子パンなどに針を刺し入れたとして、大阪府警貝塚署は１６日、偽計業務妨害と器物損壊の疑いで大阪府熊取町七山の無職、根来秋輝（ねごろあきてる）容疑者（７９）を逮捕した。「店員の態度が気に入らず困らせようと思った」と容疑を認めている。逮捕容疑は１１月２９日、大阪府貝塚市の１００円均一ショップで、売り物の菓子パンと袋麺に針を刺し入れ、商品の回収、点検をさせることで同店の業務を妨害し